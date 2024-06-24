Охотникова Мария (Марьё, Машша) Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова Мария (Марьё, Машша) Архиповна

Место рождения

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Архип (Эрхип) Иванович

Мать: Феодосия

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1848

Дочь: Охотникова Матрена (Маттюк) Егоровна

Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1849

Сын: Охотников Кузьма (Куҫма) Егорович

Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1853

Сын: Охотников Наум Егорович

Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1856

Сын: Охотников Степан (Ҫтаппан) Егорович

Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1861

Сын: Охотников Иван (Ванька, Ванюш) Егорович

Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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