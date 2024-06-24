Охотникова Мария (Марьё, Машша) Архиповна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Архип (Эрхип) Иванович
Мать: Феодосия
Рождение ребёнка
18.10.1848
Дочь: Охотникова Матрена (Маттюк) Егоровна
Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1849
Сын: Охотников Кузьма (Куҫма) Егорович
Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1853
Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1856
Сын: Охотников Степан (Ҫтаппан) Егорович
Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1861
Сын: Охотников Иван (Ванька, Ванюш) Егорович
Отец ребёнка: Охотников Егор (Якур) Петрович
Смерть
Неизвестно