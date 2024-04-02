Мулякова (Охотников) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулякова (Охотников) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Охотников Иван Егоров

Мать: Охотников Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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