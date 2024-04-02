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Охотников Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924

Отец: Охотников Иван Егоров

Мать: Охотников Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотников Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра ( Шура ) Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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