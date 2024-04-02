Охотников Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924
Отец: Охотников Иван Егоров
Мать: Охотников Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Валерий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра ( Шура ) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Григорьевна
Смерть
Неизвестно