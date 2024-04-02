Охотников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Охотников Иван Егоров
Мать: Охотников Андреева
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Охотников Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.1937
Сын: Охотников Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно