Охотников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхотников Василий Иванович

Охотников Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Охотников Иван Егоров

Мать: Охотников Андреева

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Охотников Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1937

Сын: Охотников Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close