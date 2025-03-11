Хамбикова (Охотникова) Агафья Васильевна
женский, родилась 23.03.1925, Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 14.12.2006, Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецОхотников Василий Иванович02.04.1898 г.р.
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Дети
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Отец: Охотников Василий Иванович
Мать: не указана
Дочь: Воронкова (Хамбикова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич
Дочь: Щелкова (Хамбикова) Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич
Сын: Хамбиков Владимир Егорович
Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич
Дочь: Нагорнова (Хамбикова) Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич
Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич
Сын: Хамбиков Николай Егорович
Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич
Сын: Хамбиков Николай Егорович
Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич
Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич