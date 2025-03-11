Хамбикова (Охотникова) Агафья Васильевна 23.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Хамбикова (Охотникова) Агафья Васильевна

Автор
АО
Охотников А.

женский, родилась 23.03.1925, Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 14.12.2006, Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Охотников Василий Иванович02.04.1898 г.р.
Супруги
Хамбиков Егор Матвеевич12.04.1924 г.р.
Дети
Воронкова (Хамбикова) Нина Егоровна01.10.1948 г.р.
Щелкова (Хамбикова) Раиса Егоровна23.02.1951 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925

Отец: Охотников Василий Иванович

Мать: не указана

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамбиков Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
01.10.1948

Дочь: Воронкова (Хамбикова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.02.1951

Дочь: Щелкова (Хамбикова) Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич

Буссе, Лесозаводский, Приморский край

Рождение ребёнка
28.09.1952

Сын: Хамбиков Владимир Егорович

Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич

Буссе, Лесозаводский, Приморский край

Рождение ребёнка
07.01.1955

Дочь: Нагорнова (Хамбикова) Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.11.1956

Сын: Хамбиков Иван Егорович

Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1958

Сын: Хамбиков Николай Егорович

Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.06.1960

Сын: Хамбиков Николай Егорович

Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.07.1965

Сын: Хамбиков Сергей Егорович

Отец ребёнка: Хамбиков Егор Матвеевич

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
14.12.2006
Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

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