Охотников Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1937
Дата смерти02.04.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937
Отец: Охотников Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1961
Сын: Охотников Владимир Петрович
Мать ребёнка: Охотникова Роза Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1963
Дочь: Степанова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Охотникова Роза Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1971
Сын: Охотников Василий Петрович
Мать ребёнка: Охотникова Роза Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охотникова Роза Петровна
Смерть
02.04.1997