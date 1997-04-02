Охотников Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхотников Петр Васильевич

Охотников Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1937

Дата смерти

02.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937

Отец: Охотников Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1961

Сын: Охотников Владимир Петрович

Мать ребёнка: Охотникова Роза Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1963

Дочь: Степанова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Охотникова Роза Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1971

Сын: Охотников Василий Петрович

Мать ребёнка: Охотникова Роза Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охотникова Роза Петровна

Смерть
02.04.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close