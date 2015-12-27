Охотникова (Сафукова) Роза Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова (Сафукова) Роза Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1939

Дата смерти

27.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охотников Петр Васильевич

Рождение ребёнка
16.11.1961

Сын: Охотников Владимир Петрович

Отец ребёнка: Охотников Петр Васильевич

Рождение ребёнка
05.11.1963

Дочь: Степанова (Охотникова) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Охотников Петр Васильевич

Рождение ребёнка
15.02.1971

Сын: Охотников Василий Петрович

Отец ребёнка: Охотников Петр Васильевич

Смерть
27.12.2015

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