Охотникова (Сафукова) Роза Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1939
Дата смерти27.12.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1961
Сын: Охотников Владимир Петрович
Отец ребёнка: Охотников Петр Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1963
Дочь: Степанова (Охотникова) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Охотников Петр Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1971
Сын: Охотников Василий Петрович
Отец ребёнка: Охотников Петр Васильевич
Смерть
27.12.2015