Сахарников Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти15.04.1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
13.05.1781
Церковь Рождества Христова, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1782
Сын: Сахарников Семен Андреевич
Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
12.01.1783
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
26.06.1784
Сын: Сахарников Иван Андреевич
Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
22.04.1786
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
25.01.1789
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
03.05.1791
Сын: Сахарников Яков Андреевич
Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1793
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Кашина
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.04.1793
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.04.1793
Причина смерти: По власти Божией