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Сахарников Андрей Михайлович

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Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

15.04.1793

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Сахарников Михаил Петрович

Мать: Сахарникова Степанида Афанасьевна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
13.05.1781

Жена: Сахарникова Матрона Федоровна

Церковь Рождества Христова, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1782

Сын: Сахарников Семен Андреевич

Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1783

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1784

Сын: Сахарников Иван Андреевич

Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1786

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1789

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1791

Сын: Сахарников Яков Андреевич

Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1793

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Кашина
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Похороны
15.04.1793
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.04.1793
Кашин, Кашинский, Тверская область
Причина смерти: По власти Божией
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