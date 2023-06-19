(Сахарникова) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1793
Крещение
16.10.1793
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемницею ей была Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Смерть
Неизвестно