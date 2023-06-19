(Сахарникова) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сахарникова) Параскева Андреевна

Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

16.10.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1793

Отец: Сахарников Андрей Михайлович

Мать: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Крещение
16.10.1793
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемницею ей была Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Смерть
Неизвестно