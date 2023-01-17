(Сахарникова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сахарникова) Дарья Андреевна

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Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

12.01.1783

Дата смерти

09.09.1791

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1783

Отец: Сахарников Андрей Михайлович

Мать: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Крещение
23.01.1783
Церковь Рождества Христова, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ей были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Московского купца Ивана Феофилактова жена вдова Авдотья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Похороны
09.09.1791
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
09.09.1791
Кашин, Кашинский, Тверская область
Причина смерти: От поносу
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