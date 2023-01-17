(Сахарникова) Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1783
Дата смерти09.09.1791
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1783
Крещение
23.01.1783
Церковь Рождества Христова, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ей были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Московского купца Ивана Феофилактова жена вдова Авдотья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Похороны
09.09.1791
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
09.09.1791
Причина смерти: От поносу