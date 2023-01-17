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Сахарников Иван Андреевич

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Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

26.06.1784

Дата смерти

21.07.1785

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1784

Отец: Сахарников Андрей Михайлович

Мать: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Крещение
01.07.1784
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Похороны
21.07.1785
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
21.07.1785
Кашин, Кашинский, Тверская область
Причина смерти: От оспы
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