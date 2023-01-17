Сахарников Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1784
Дата смерти21.07.1785
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1784
Крещение
01.07.1784
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
21.07.1785
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
21.07.1785
Причина смерти: От оспы