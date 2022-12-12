Сахарникова Степанида Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарникова Степанида Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сахарников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сахарников Михаил Петрович

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сахарников Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Сахарников Михаил Петрович

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сахарников Петр Михайлович

Отец ребёнка: Сахарников Михаил Петрович

Кашин, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахарников Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Смерть
1771
Кашин, Кашинский, Тверская область
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