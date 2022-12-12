Сахарникова Степанида Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Сахарников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Сахарников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сахарников Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Сахарников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сахарников Петр Михайлович
Отец ребёнка: Сахарников Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1771