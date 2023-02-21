Сахарников Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Сахарников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Сахарникова Степанида Афанасьевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сахарников Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Сахарникова Степанида Афанасьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сахарников Петр Михайлович
Мать ребёнка: Сахарникова Степанида Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Кашина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1770