Сахарников Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарников Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сахарников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сахарникова Степанида Афанасьевна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сахарников Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Сахарникова Степанида Афанасьевна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сахарников Петр Михайлович

Мать ребёнка: Сахарникова Степанида Афанасьевна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарникова Степанида Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Кашина
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Смерть
1770
Кашин, Кашинский, Тверская область
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