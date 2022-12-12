(Сахарникова) Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1789
Дата смерти15.08.1791
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1789
Крещение
27.01.1789
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ей были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.08.1791
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.08.1791
Причина смерти: По власти Божией