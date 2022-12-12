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(Сахарникова) Ксения Андреевна

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Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

25.01.1789

Дата смерти

15.08.1791

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1789

Отец: Сахарников Андрей Михайлович

Мать: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Крещение
27.01.1789
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ей были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Похороны
15.08.1791
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.08.1791
Кашин, Кашинский, Тверская область
Причина смерти: По власти Божией
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