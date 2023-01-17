Сахарников Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахарников Яков Андреевич

Сахарников Яков Андреевич

avatar

Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

03.05.1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1791

Отец: Сахарников Андрей Михайлович

Мать: Сахарникова Матрона Федоровна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Крещение
05.05.1791
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ему были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close