Сахарников Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1791
Крещение
05.05.1791
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ему были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно