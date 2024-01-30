Петрова (Ткачёва) Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ткачёва) Евгения Григорьевна

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Место рождения

Борзя Читинская обл.

Дата рождения

20.06.1919

Дата смерти

18.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1919

Отец: Ткачев Григорий Иванович

Мать: Ткачева Иулитта Транквиллиновна

Борзя Читинская обл.
Бракосочетание
12.02.1940

Муж: Петров Константин Сергеевич

Москва Кировский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
19.09.1940

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Москва
Рождение ребёнка
13.09.1946

Дочь: Толмачева Галина Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Тула
Рождение ребёнка
02.04.1951

Дочь: Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
27.01.1955

Дочь: Минасова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Семипалатинск
Рождение ребёнка
02.08.1958

Сын: Петров Сергей Константинович

Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич

Образование
Неизвестно
МХТИ
Смерть
18.01.1993
Алма-Ата
Причина смерти: острый инфаркт миокарда
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