Петрова (Ткачёва) Евгения Григорьевна
Место рожденияБорзя Читинская обл.
Дата рождения20.06.1919
Дата смерти18.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1919
Борзя Читинская обл.
Бракосочетание
12.02.1940
Москва Кировский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
19.09.1940
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич
Москва
Рождение ребёнка
13.09.1946
Дочь: Толмачева Галина Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич
Тула
Рождение ребёнка
02.04.1951
Дочь: Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
27.01.1955
Дочь: Минасова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич
Семипалатинск
Рождение ребёнка
02.08.1958
Сын: Петров Сергей Константинович
Отец ребёнка: Петров Константин Сергеевич
Образование
Неизвестно
МХТИ
Смерть
18.01.1993
Алма-Ата
Причина смерти: острый инфаркт миокарда