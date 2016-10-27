(Петрова) Ольга Константиновна
Место рожденияМосква
Дата рождения19.09.1940
Дата смерти27.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1940
Москва
Рождение ребёнка
17.10.1962
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Визир Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.02.1971
Сын: Петров Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Визир Владимир Тимофеевич
Алма-Ата
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2016
Санкт-Петербург
Причина смерти: Инсульт