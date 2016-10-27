(Петрова) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Петрова) Ольга Константиновна

(Петрова) Ольга Константиновна

avatar

Место рождения

Москва

Дата рождения

19.09.1940

Дата смерти

27.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1940

Отец: Петров Константин Сергеевич

Мать: Петрова Евгения Григорьевна

Москва
Рождение ребёнка
17.10.1962

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Визир Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.02.1971

Сын: Петров Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Визир Владимир Тимофеевич

Алма-Ата
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Визир Владимир Тимофеевич

Смерть
27.10.2016
Санкт-Петербург
Причина смерти: Инсульт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close