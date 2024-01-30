(Петрова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1962
Отец: Визир Владимир Тимофеевич
Мать: Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
05.04.1988
Сын: Никишов Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Никишов Валерий Константинович
Рождение ребёнка
04.01.1990
Дочь: Анна Валерьевна
Отец ребёнка: Никишов Валерий Константинович
Россия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно