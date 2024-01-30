(Петрова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1962

Отец: Визир Владимир Тимофеевич

Мать: Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
05.04.1988

Сын: Никишов Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Никишов Валерий Константинович

Рождение ребёнка
04.01.1990

Дочь: Анна Валерьевна

Отец ребёнка: Никишов Валерий Константинович

Россия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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