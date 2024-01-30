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Визир Владимир Тимофеевич

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Место рождения

Смела, Черкасская область (Киевская обл) Украина

Дата рождения

29.02.1936

Дата смерти

24.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Смела, Черкасская область (Киевская обл) Украина
Рождение ребёнка
17.10.1962

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
06.02.1971

Сын: Петров Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Ольга Константиновна

Алма-Ата
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Константиновна

Смерть
24.02.1973
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