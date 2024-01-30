Визир Владимир Тимофеевич
Место рожденияСмела, Черкасская область (Киевская обл) Украина
Дата рождения29.02.1936
Дата смерти24.02.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1962
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
06.02.1971
Сын: Петров Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Ольга Константиновна
Алма-Ата
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Константиновна
Смерть
24.02.1973