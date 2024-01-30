Петров Дмитрий Владимирович
Место рожденияАлма-Ата
Дата рождения06.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1971
Отец: Визир Владимир Тимофеевич
Мать: Ольга Константиновна
Алма-Ата
Рождение ребёнка
16.01.1993
Мать ребёнка: Татьяна Геннадьевна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.07.2012
Сын: Петров Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрова Ольга
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.10.2015
Мать ребёнка: Петрова Ольга
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Ольга