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Петров Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Алма-Ата

Дата рождения

06.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1971

Отец: Визир Владимир Тимофеевич

Мать: Ольга Константиновна

Алма-Ата
Рождение ребёнка
16.01.1993

Сын: Петров Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Геннадьевна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.07.2012

Сын: Петров Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова Ольга

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.10.2015

Сын: Петров Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова Ольга

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Ольга

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