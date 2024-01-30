Петрова (Кирсанова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Кирсанова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дмитрий Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.2009

Муж: не указан

Рождение ребёнка
19.07.2012

Сын: Петров Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
16.10.2015

Сын: Петров Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Владимирович

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