Петрова (Кирсанова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.2009
Муж: не указан
Рождение ребёнка
19.07.2012
Сын: Петров Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
16.10.2015
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Владимирович