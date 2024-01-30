Петров Константин Сергеевич
Место рожденияТула
Дата рождения20.02.1913 ст.
Дата смерти20.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1913 ст.
Тула
Работа или профессия
С 14.09.1928 по 15.06.1931
г. Тула
ученик ФЗУ Тульского оружейного з-да
Образование
С 14.09.1928 по 15.06.1931
ФЗУ ТОЗ
Работа или профессия
С ?.06.1931 по ?.10.1931
г. Тула
слесарь ТОЗ
Работа или профессия
С ?.10.1931 по ?.11.1934
г. Тула
инструктор ФЗУ ТОЗ
Работа или профессия
С ?.11.1934 по ?.08.1935
г. Тула
техник ТОЗ
Работа или профессия
С ?.09.1935 по ?.06.1936
г. Тула
студент рабфака дневного отделения
Образование
С ?.09.1935 по ?.06.1936
рабфак
Работа или профессия
С ?.10.1935 по ?.08.1941
г. Москва
слушатель Военно-инженерной Академии им. Куйбышева
Работа или профессия
С ?.09.1936 по ?.10.1938
г. Ленинград
студент Ленинградского индустриального института
Образование
С ?.09.1936 по ?.10.1938
Ленинградский индустриальный институт
Образование
С ?.10.1938 по ?.08.1941
Москва
Военно-Инженерная Академия им. Куйбышева
Военная служба
1938
в РККА с 1938 года Место призыва: Ленинградский РВК | сайт «Подвиг народа» | http://www.podvig-naroda.ru/?#id=21970127&tab=navDetailManAward
Бракосочетание
12.02.1940
Москва Кировский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
19.09.1940
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Петрова Евгения Григорьевна
Москва
Работа или профессия
С ?.08.1941 по ?.12.1964
офицер Советской Армии | в т. ч. в действующей армии на фронтах с 8.1941 по 6.1945
Ранение
11.10.1943
сайт «Подвиг народа» | http://www.podvig-naroda.ru/?#id=21970114&tab=navDetailDocument
Военная награда
25.02.1944
Орден Красной Звезды | сайт «Подвиг народа» | http://www.podvig-naroda.ru/?#id=1002465295&tab=navDetailManCard
Рождение ребёнка
13.09.1946
Дочь: Толмачева Галина Константиновна
Мать ребёнка: Петрова Евгения Григорьевна
Тула
Рождение ребёнка
02.04.1951
Дочь: Светлана Константиновна
Мать ребёнка: Петрова Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
27.01.1955
Дочь: Минасова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Петрова Евгения Григорьевна
Семипалатинск
Рождение ребёнка
02.08.1958
Сын: Петров Сергей Константинович
Мать ребёнка: Петрова Евгения Григорьевна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени | сайт «Подвиг народа» | <p>http://www.podvig-naroda.ru/?#id=1516911815&tab=navDetailManUbil</p>
Вступление в партию
Неизвестно
член КПСС с мая 1938 г. № партбилета 01826337 | Political view
Смерть
20.04.1993
Алма-Ата