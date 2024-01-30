Минасова (Петрова) Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минасова (Петрова) Людмила Константиновна

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Место рождения

Семипалатинск

Дата рождения

27.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955

Отец: Петров Константин Сергеевич

Мать: Петрова Евгения Григорьевна

Семипалатинск
Рождение ребёнка
20.04.1981

Сын: Минасов Даниель Владимирович

Отец ребёнка: Минасов Овик Сергеевич

Рождение ребёнка
24.05.1985

Дочь: Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Минасов Овик Сергеевич

Алма-Ата
Рождение ребёнка
28.11.1993

Дочь: Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Минасов Овик Сергеевич

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минасов Овик Сергеевич

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