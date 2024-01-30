Минасова (Петрова) Людмила Константиновна
Место рожденияСемипалатинск
Дата рождения27.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955
Семипалатинск
Рождение ребёнка
20.04.1981
Сын: Минасов Даниель Владимирович
Отец ребёнка: Минасов Овик Сергеевич
Рождение ребёнка
24.05.1985
Дочь: Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Минасов Овик Сергеевич
Алма-Ата
Рождение ребёнка
28.11.1993
Дочь: Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Минасов Овик Сергеевич
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно