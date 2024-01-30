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Минасов Даниель Владимирович
Минасов Даниель Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1981
Пол
Мужской
Отец
Минасов Овик Сергеевич
1947 г.р.
Мать
Минасова (Петрова) Людмила Константиновна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1981
Отец:
Минасов Овик Сергеевич
Мать:
Минасова Людмила Константиновна
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