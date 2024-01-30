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Минасов Даниель Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1981

Отец: Минасов Овик Сергеевич

Мать: Минасова Людмила Константиновна

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