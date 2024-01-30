Минасов Овик Сергеевич
Место рожденияСтепанакерт
Дата рождения12.04.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1981
Сын: Минасов Даниель Владимирович
Мать ребёнка: Минасова Людмила Константиновна
Рождение ребёнка
24.05.1985
Дочь: Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Минасова Людмила Константиновна
Алма-Ата
Рождение ребёнка
28.11.1993
Дочь: Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Минасова Людмила Константиновна
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно