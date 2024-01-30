Минасов Овик Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинасов Овик Сергеевич

Минасов Овик Сергеевич

avatar

Место рождения

Степанакерт

Дата рождения

12.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Степанакерт
Рождение ребёнка
20.04.1981

Сын: Минасов Даниель Владимирович

Мать ребёнка: Минасова Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
24.05.1985

Дочь: Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Минасова Людмила Константиновна

Алма-Ата
Рождение ребёнка
28.11.1993

Дочь: Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Минасова Людмила Константиновна

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минасова Людмила Константиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close