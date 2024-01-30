Петров Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1958
Бракосочетание
23.06.1978
Рождение ребёнка
25.06.1980
Дочь: Борцова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
15.07.1986
Сын: Петров Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
01.12.1993
Жена: Елена Эдуардовна Мошкина
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно