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Петров Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1958

Отец: Петров Константин Сергеевич

Мать: Петрова Евгения Григорьевна

Бракосочетание
23.06.1978

Жена: Петрова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.1980

Дочь: Борцова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
15.07.1986

Сын: Петров Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
01.12.1993

Жена: Елена Эдуардовна Мошкина

Развод
Неизвестно

Жена: Петрова Татьяна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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