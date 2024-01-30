Борцова (Петрова) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1980
Бракосочетание
07.06.2011
Муж: Борцов Илья
Санкт-Петербург
официально узаконили отношения!
Рождение ребёнка
25.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борцов Илья
Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно