Борцова (Петрова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова (Петрова) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1980

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1980

Отец: Петров Сергей Константинович

Мать: Петрова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
07.06.2011

Муж: Борцов Илья

Санкт-Петербург
официально узаконили отношения!
Рождение ребёнка
25.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борцов Илья

Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
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