Петров Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1986
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2008
БГТУ «Военмех»
Высшее
Рождение ребёнка
10.05.2012
Дочь: Сафина Константиновна
Мать ребёнка: Петрова Гюляра
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.05.2014
Сын: Петров Демид Константинович
Мать ребёнка: Петрова Гюляра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Гюляра
Место жительства
Неизвестно