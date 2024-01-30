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Петров Константин Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1986

Отец: Петров Сергей Константинович

Мать: Петрова Татьяна Николаевна

Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2008
БГТУ «Военмех»
Высшее
Рождение ребёнка
10.05.2012

Дочь: Сафина Константиновна

Мать ребёнка: Петрова Гюляра

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.05.2014

Сын: Петров Демид Константинович

Мать ребёнка: Петрова Гюляра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Гюляра

Место жительства
Неизвестно
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