Петров Демид Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Демид Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

После 1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2014

Отец: Петров Константин Сергеевич

Мать: Петрова Гюляра

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