Петрова (Ларионова) Варвара Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Ларионова) Варвара Абрамовна

Петрова (Ларионова) Варвара Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ларионов Абрам Тимофеевич

Мать: Ларионова Марфа Паисовна

Рождение ребёнка
15.08.1897 ст.

Дочь: Анфиса Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович

Тула
Рождение ребёнка
11.05.1899 ст.

Сын: Петров Мефодий Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович

Сормов
Рождение ребёнка
01.06.1901 ст.

Дочь: Калашникова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович

Мариинск
Рождение ребёнка
28.02.1911 ст.

Дочь: Просняк Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович

Тула
Рождение ребёнка
20.02.1913 ст.

Сын: Петров Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович

Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Сергей Константинович

Смерть
1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close