Петрова (Ларионова) Варвара Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
15.08.1897 ст.
Дочь: Анфиса Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович
Тула
Рождение ребёнка
11.05.1899 ст.
Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович
Сормов
Рождение ребёнка
01.06.1901 ст.
Дочь: Калашникова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович
Мариинск
Рождение ребёнка
28.02.1911 ст.
Дочь: Просняк Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович
Тула
Рождение ребёнка
20.02.1913 ст.
Сын: Петров Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Петров Сергей Константинович
Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913