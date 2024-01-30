Ларионова (Батова) Марфа Паисовна
Место рожденияТула
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Тула
Рождение ребёнка
После 1876
Дочь: Редькина Федоссия Абрамовна
Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич
Саратов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Петрова Варвара Абрамовна
Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич
Рождение ребёнка
После 1877
Дочь: Таисия Абрамовна
Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Стрелкова Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Киселева Евгения Абрамовна
Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич
Тула
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Коновалова Авдотья Абрамовна
Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич
Екатеринбург
Рождение ребёнка
13.04.1900
Сын: Илларионов Родион Абрамович
Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич
Тула
Смерть
После 1930
Тула