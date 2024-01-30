Ларионова (Батова) Марфа Паисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Батова) Марфа Паисовна

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Место рождения

Тула

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Батов оружейник Паисий Васильевич

Мать: Батова Катерина Ивановна

Тула
Рождение ребёнка
После 1876

Дочь: Редькина Федоссия Абрамовна

Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич

Саратов
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Петрова Варвара Абрамовна

Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич

Рождение ребёнка
После 1877

Дочь: Таисия Абрамовна

Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Стрелкова Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Киселева Евгения Абрамовна

Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич

Тула
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Коновалова Авдотья Абрамовна

Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич

Екатеринбург
Рождение ребёнка
13.04.1900

Сын: Илларионов Родион Абрамович

Отец ребёнка: Ларионов Абрам Тимофеевич

Тула
Смерть
После 1930
Тула
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