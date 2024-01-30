Стрелкова (Ларионова) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелкова (Ларионова) Мария Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Ларионов Абрам Тимофеевич

Мать: Ларионова Марфа Паисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Стрелков Иван

Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрелков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Стрелков Иван

Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрелков Родион Иванович

Отец ребёнка: Стрелков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрелков Иван

Смерть
Неизвестно
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