Стрелкова (Ларионова) Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Стрелков Иван
Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрелков Евгений Иванович
Отец ребёнка: Стрелков Иван
Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стрелков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрелков Иван
Смерть
Неизвестно