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(Стрелкова) Зинаида Ивановна
(Стрелкова) Зинаида Ивановна
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Древо
Место рождения
Томск
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Стрелков Иван
Мать
Стрелкова (Ларионова) Мария Абрамовна
Около 1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Стрелков Иван
Мать:
Стрелкова Мария Абрамовна
Томск
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