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(Петрова) Анфиса Сергеевна

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Место рождения

Тула

Дата рождения

15.08.1897 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1897 ст.

Отец: Петров Сергей Константинович

Мать: Петрова Варвара Абрамовна

Тула
Упоминание
Неизвестно
Сибирская околица. Газета | https://okolica.net/pages/kniga/5/ | Первая мировая война подошла к своему логическому завершению – падением самодержавия. Для народа она явилась бедствием: многие сложили... Показать все
Смерть
1919
Татарск?
Причина смерти: замучили колчаковцы
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