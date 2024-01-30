(Петрова) Анфиса Сергеевна
Место рожденияТула
Дата рождения15.08.1897 ст.
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1897 ст.
Тула
Упоминание
Неизвестно
Сибирская околица. Газета | https://okolica.net/pages/kniga/5/ | Первая мировая война подошла к своему логическому завершению – падением самодержавия. Для народа она явилась бедствием: многие сложили... Показать все
Смерть
1919
Татарск?
Причина смерти: замучили колчаковцы