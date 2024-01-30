Калашникова (Петрова) Мария Сергеевна
Место рожденияМариинск
Дата рождения01.06.1901 ст.
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1901 ст.
Мариинск
Рождение ребёнка
1921
Сын: Калашников Георгий Петрович
Отец ребёнка: Калашников Петр Елисеевич
Рождение ребёнка
26.05.1923
Дочь: Слепцовa Серафима Петровна
Отец ребёнка: Калашников Петр Елисеевич
Петропавловск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Циулин Александр
Смерть
1972