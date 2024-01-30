Калашникова (Петрова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Петрова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Мариинск

Дата рождения

01.06.1901 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1901 ст.

Отец: Петров Сергей Константинович

Мать: Петрова Варвара Абрамовна

Мариинск
Рождение ребёнка
1921

Сын: Калашников Георгий Петрович

Отец ребёнка: Калашников Петр Елисеевич

Рождение ребёнка
26.05.1923

Дочь: Слепцовa Серафима Петровна

Отец ребёнка: Калашников Петр Елисеевич

Петропавловск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Петр Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Циулин Александр

Смерть
1972
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