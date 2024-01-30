Слепцовa (Калашникова) Серафима Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцовa (Калашникова) Серафима Петровна

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Место рождения

Петропавловск

Дата рождения

26.05.1923

Дата смерти

22.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1923

Отец: Калашников Петр Елисеевич

Мать: Калашникова Мария Сергеевна

Петропавловск
Рождение ребёнка
11.09.1956

Дочь: Долгих Елена Ивановна

Отец ребёнка: Слепцов Иван Кузьмич

Петропавловск
Рождение ребёнка
14.04.1959

Сын: Слепцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Слепцов Иван Кузьмич

Петропавловск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Иван Кузьмич

Смерть
22.06.1977
Петропавловск
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