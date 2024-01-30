Слепцовa (Калашникова) Серафима Петровна
Место рожденияПетропавловск
Дата рождения26.05.1923
Дата смерти22.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1923
Петропавловск
Рождение ребёнка
11.09.1956
Дочь: Долгих Елена Ивановна
Отец ребёнка: Слепцов Иван Кузьмич
Петропавловск
Рождение ребёнка
14.04.1959
Сын: Слепцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Слепцов Иван Кузьмич
Петропавловск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепцов Иван Кузьмич
Смерть
22.06.1977
Петропавловск