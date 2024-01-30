Долгих (Слепцова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих (Слепцова) Елена Ивановна

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Место рождения

Петропавловск

Дата рождения

11.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1956

Отец: Слепцов Иван Кузьмич

Мать: Слепцовa Серафима Петровна

Петропавловск
Бракосочетание
15.01.1980

Муж: Долгих Борис Георгиевич

Рождение ребёнка
26.04.1981

Сын: Долгих Георгий Борисович

Отец ребёнка: Долгих Борис Георгиевич

Петропавловск
Рождение ребёнка
11.09.1984

Дочь: Панфилова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Долгих Борис Георгиевич

Рождение ребёнка
31.08.1986

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Долгих Борис Георгиевич

Петропавловск
Место жительства
Неизвестно
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