Долгих (Слепцова) Елена Ивановна
Место рожденияПетропавловск
Дата рождения11.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1956
Отец: Слепцов Иван Кузьмич
Петропавловск
Бракосочетание
15.01.1980
Рождение ребёнка
26.04.1981
Отец ребёнка: Долгих Борис Георгиевич
Петропавловск
Рождение ребёнка
11.09.1984
Дочь: Панфилова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Долгих Борис Георгиевич
Рождение ребёнка
31.08.1986
Дочь: Анна Борисовна
Отец ребёнка: Долгих Борис Георгиевич
Петропавловск
Место жительства
Неизвестно