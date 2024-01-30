Долгих Борис Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1980
Жена: Долгих Елена Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1981
Мать ребёнка: Долгих Елена Ивановна
Петропавловск
Рождение ребёнка
11.09.1984
Дочь: Панфилова Мария Борисовна
Мать ребёнка: Долгих Елена Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1986
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Долгих Елена Ивановна
Петропавловск