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Долгих Борис Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1950

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1980

Жена: Долгих Елена Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1981

Сын: Долгих Георгий Борисович

Мать ребёнка: Долгих Елена Ивановна

Петропавловск
Рождение ребёнка
11.09.1984

Дочь: Панфилова Мария Борисовна

Мать ребёнка: Долгих Елена Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1986

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Долгих Елена Ивановна

Петропавловск
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