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Слепцов Иван Кузьмич

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Место рождения

Дмитриевка

Дата рождения

09.05.1926

Дата смерти

31.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка
Рождение ребёнка
11.09.1956

Дочь: Долгих Елена Ивановна

Мать ребёнка: Слепцовa Серафима Петровна

Петропавловск
Рождение ребёнка
14.04.1959

Сын: Слепцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Слепцовa Серафима Петровна

Петропавловск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцовa Серафима Петровна

Смерть
31.01.1986
Петропавловск
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