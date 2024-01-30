Слепцов Иван Кузьмич
Место рожденияДмитриевка
Дата рождения09.05.1926
Дата смерти31.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1956
Дочь: Долгих Елена Ивановна
Мать ребёнка: Слепцовa Серафима Петровна
Петропавловск
Рождение ребёнка
14.04.1959
Сын: Слепцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Слепцовa Серафима Петровна
Петропавловск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1986
Петропавловск