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Слепцов Александр Иванович

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Место рождения

Петропавловск

Дата рождения

14.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1959

Отец: Слепцов Иван Кузьмич

Мать: Слепцовa Серафима Петровна

Петропавловск
Бракосочетание
06.07.1989

Жена: Пархоменко Раиса Ивановна

Новосибирск
Рождение ребёнка
08.01.1990

Сын: Слепцов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Пархоменко Раиса Ивановна

Новосибирск
Рождение ребёнка
28.02.2000

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Пархоменко Раиса Ивановна

Протвино
Работа или профессия
С 2018
Ely, Cambridgeshire
Hardware Engineer | OGH
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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