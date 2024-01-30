Слепцов Александр Иванович
Место рожденияПетропавловск
Дата рождения14.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1959
Отец: Слепцов Иван Кузьмич
Петропавловск
Бракосочетание
06.07.1989
Новосибирск
Рождение ребёнка
08.01.1990
Сын: Слепцов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Пархоменко Раиса Ивановна
Новосибирск
Рождение ребёнка
28.02.2000
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Пархоменко Раиса Ивановна
Протвино
Работа или профессия
С 2018
Ely, Cambridgeshire
Hardware Engineer | OGH
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно