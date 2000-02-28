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(Слепцова) Мария Александровна
(Слепцова) Мария Александровна
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Древо
Место рождения
Протвино
Дата рождения
28.02.2000
Пол
Женский
Отец
Слепцов Александр Иванович
1959 г.р.
Мать
Пархоменко (Пархоменко) Раиса Ивановна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2000
Отец:
Слепцов Александр Иванович
Мать:
Пархоменко Раиса Ивановна
Протвино
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