Толмачева (Петрова) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Петрова) Галина Константиновна

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Место рождения

Тула

Дата рождения

13.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946

Отец: Петров Константин Сергеевич

Мать: Петрова (Ткачёва) Евгения Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Образование
По 1964
среднее получила
Образование
С 01.09.1964 по 20.06.1969
высшее | Current education:1
Образование
1969
Работа или профессия
С 08.11.1969 по 27.03.1989
инженер-программист
Бракосочетание
02.10.1970

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.06.1971

Дочь: Пелех Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Толмачев Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.10.1973

Сын: Толмачев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
С 03.04.1989 по 05.01.1993
инженер-программист
Работа или профессия
С 06.01.1993 по 19.08.1994
бухгалтер
Работа или профессия
С 22.08.1994 по 31.10.1995
бухгалтер-кассир
Работа или профессия
С 01.11.1995
инженер-программист
Развод
18.11.2003

Муж: не указан

Работа или профессия
С 19.06.2007 по 30.08.2013
заведующий лабораторией

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