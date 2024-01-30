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Пелех Наталья Анатольевна

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

02.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1971

Отец: Толмачев Анатолий Дмитриевич

Мать: Толмачева Галина Константиновна

Барнаул
Рождение ребёнка
03.03.1991

Сын: Пелех Александр Ярославович

Отец ребёнка: Пелех Ярослав Анатольевич

Барнаул
Рождение ребёнка
01.08.2000

Сын: Пелех Всеволод Ярославович

Отец ребёнка: Пелех Ярослав Анатольевич

Барнаул
Рождение ребёнка
27.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелех Ярослав Анатольевич

Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелех Ярослав Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
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