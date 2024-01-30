Пелех Наталья Анатольевна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения02.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1971
Барнаул
Рождение ребёнка
03.03.1991
Сын: Пелех Александр Ярославович
Отец ребёнка: Пелех Ярослав Анатольевич
Барнаул
Рождение ребёнка
01.08.2000
Сын: Пелех Всеволод Ярославович
Отец ребёнка: Пелех Ярослав Анатольевич
Барнаул
Рождение ребёнка
27.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пелех Ярослав Анатольевич
Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно