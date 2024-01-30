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Пелех Ярослав Анатольевич

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

26.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1969

Отец: Пелех Анатолий Иванович

Мать: Малькова Лариса Сергеевна

Барнаул
Образование
С 01.09.1988 по 30.06.1993
Алтайский политехнический институт
Высшее | с отличием, инженер-механик
Бракосочетание
24.02.1990

Жена: не указана

Барнаул
Рождение ребёнка
03.03.1991

Сын: Пелех Александр Ярославович

Мать ребёнка: Пелех Наталья Анатольевна

Барнаул
Рождение ребёнка
01.08.2000

Сын: Пелех Всеволод Ярославович

Мать ребёнка: Пелех Наталья Анатольевна

Барнаул
Рождение ребёнка
27.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелех Наталья Анатольевна

Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелех Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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