Пелех Ярослав Анатольевич
Место рожденияБарнаул
Дата рождения26.02.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1969
Отец: Пелех Анатолий Иванович
Барнаул
Образование
С 01.09.1988 по 30.06.1993
Алтайский политехнический институт
Высшее | с отличием, инженер-механик
Рождение ребёнка
03.03.1991
Сын: Пелех Александр Ярославович
Мать ребёнка: Пелех Наталья Анатольевна
Барнаул
Рождение ребёнка
01.08.2000
Сын: Пелех Всеволод Ярославович
Мать ребёнка: Пелех Наталья Анатольевна
Барнаул
Рождение ребёнка
27.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелех Наталья Анатольевна
Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно