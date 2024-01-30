Малькова (Гаврилова, Пелех) Лариса Сергеевна
Место рожденияКомсомольск-на-Амуре
Дата рождения26.11.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1940
Отец: Гаврилов Сергей Иванович
Мать: Пугачева Зоя Петровна
Комсомольск-на-Амуре
Работа или профессия
С 20.08.1958
Барнаульский котлозавод
ученица копировщицы в ОГТ
Работа или профессия
С 01.03.1959 по 29.08.1959
Барнаульский котлозавод
копировщица | уволена на учебу
Образование
С 01.09.1959 по 30.12.1964
Алтайский политехнический институт
механико-технологический факультет
Работа или профессия
С 10.09.1959 по 01.01.1960
Завод почтовый ящик 75
ученица сверловщицы
Работа или профессия
С 01.01.1960 по 01.01.1961
Завод почтовый ящик 75
слесарь 3 р. | уволена на учебу
Работа или профессия
С 08.05.1964
Барнаульский завод Трансмаш
наладчик 3 р. цех 150
Работа или профессия
С 01.02.1965
Барнаульский завод Трансмаш
инженер-конструктор в ОГТ
Рождение ребёнка
26.02.1969
Сын: Пелех Ярослав Анатольевич
Отец ребёнка: Пелех Анатолий Иванович
Барнаул
Работа или профессия
С 09.08.1969
Барнаульский завод Трансмаш
инженер-конструктор 3 к.в ОГТ | присвоена категория
Рождение ребёнка
12.01.1971
Дочь: Вероника Анатольевна
Барнаул
Работа или профессия
С 01.11.1980
Барнаульский завод Трансмаш
инженер-конструктор 1 к.в ОГТ | присвоена категория
Работа или профессия
С 01.11.1993 по 15.06.1998
Барнаульский завод Трансмаш
ведущий инженер-конструктор | переведена на должность
Работа или профессия
Неизвестно
Барнаульский завод Трансмаш
инженер-конструктор 2 к.в ОГТ | присвоена категория