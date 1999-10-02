Пугачева (Гуряшина) Зоя Петровна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения17.06.1921
Дата смерти02.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1921
Отец: Гуряшин Петр Васильевич
Мать: Гуряшина Мария Давыдовна
Барнаул
Рождение ребёнка
26.11.1940
Дочь: Малькова Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Гаврилов Сергей Иванович
Комсомольск-на-Амуре
Работа или профессия
С 20.09.1943 по 10.03.1947
Черниговская область
состояла на службе в органах НКГБ-МГБ | до этого стаж 3 года
Работа или профессия
С 10.04.1947 по 05.09.1949
Барнаульский кожзавод Завком
секретарь-бухгалтер
Работа или профессия
С 28.10.1949 по 16.11.1949
прииск им. Фрунзе Западного Горно-промышленного управления
кассир-буфетчик
Бракосочетание
06.06.1950
Сусутанский пос. ЗАГС пос. Сусутан Хабаровского края
присвоена фамилия Пугачева
Рождение ребёнка
30.08.1950
Дочь: Эльвира Николаевна
Отец ребёнка: Пугачев Николай Владимирович
Работа или профессия
С 04.02.1952 по 01.08.1952
прииск им. Фрунзе Западного Горно-промышленного управления
кассир-буфетчик
Работа или профессия
С 07.12.1954 по 16.06.1955
Сусуманская контора Министерства связи
телефонистка телефонной станции пос. им. Фрунзе
Рождение ребёнка
08.11.1955
Дочь: Онишко Эльвира Николаевна
Отец ребёнка: Пугачев Николай Владимирович
Барнаул
Развод
1955
Работа или профессия
С 06.01.1956 по 10.04.1956
Барнаульский Госкожзавод
машинистка
Работа или профессия
С 17.05.1956
Барнаульский Госкожзавод
счетовод
Работа или профессия
С 26.10.1956
Барнаульский Госкожзавод
кассир-инкассатор
Работа или профессия
С 26.04.1957 по 29.07.1976
Барнаульский Госкожзавод
бухгалтер | уволена в связи с уходом на пенсию по старости
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
начальное (в трудовой нет исправлений и доп. записей)
Смерть
02.10.1999
Барнаул