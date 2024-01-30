Пугачев Николай Владимирович
Место рожденияКировская обл. Малмыжского уезда
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.06.1950
Жена: Пугачева Зоя Петровна
Сусутанский пос. ЗАГС пос. Сусутан Хабаровского края
присвоена фамилия Пугачева
Рождение ребёнка
30.08.1950
Дочь: Эльвира Николаевна
Мать ребёнка: Пугачева Зоя Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1955
Дочь: Онишко Эльвира Николаевна
Мать ребёнка: Пугачева Зоя Петровна
Барнаул
Развод
1955
Жена: Пугачева Зоя Петровна
Смерть
Неизвестно