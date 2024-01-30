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Пугачев Николай Владимирович

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Место рождения

Кировская обл. Малмыжского уезда

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировская обл. Малмыжского уезда
Бракосочетание
06.06.1950

Жена: Пугачева Зоя Петровна

Сусутанский пос. ЗАГС пос. Сусутан Хабаровского края
присвоена фамилия Пугачева
Рождение ребёнка
30.08.1950

Дочь: Эльвира Николаевна

Мать ребёнка: Пугачева Зоя Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1955

Дочь: Онишко Эльвира Николаевна

Мать ребёнка: Пугачева Зоя Петровна

Барнаул
Развод
1955

Жена: Пугачева Зоя Петровна

Смерть
Неизвестно
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