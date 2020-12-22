Онишко (Пугачева) Эльвира Николаевна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения08.11.1955
Дата смерти22.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955
Барнаул
Рождение ребёнка
20.01.1976
Сын: Онишко Денис Владимирович
Отец ребёнка: Онишко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
18.03.1985
Дочь: Чумак Яна Владимировна
Отец ребёнка: Онишко Владимир Григорьевич
Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.2020
Барнаул