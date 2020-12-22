Онишко (Пугачева) Эльвира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онишко (Пугачева) Эльвира Николаевна

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

08.11.1955

Дата смерти

22.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955

Отец: Пугачев Николай Владимирович

Мать: Пугачева Зоя Петровна

Барнаул
Рождение ребёнка
20.01.1976

Сын: Онишко Денис Владимирович

Отец ребёнка: Онишко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
18.03.1985

Дочь: Чумак Яна Владимировна

Отец ребёнка: Онишко Владимир Григорьевич

Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онишко Владимир Григорьевич

Смерть
22.12.2020
Барнаул
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