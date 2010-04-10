Онишко Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1949
Дата смерти10.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
20.01.1976
Сын: Онишко Денис Владимирович
Мать ребёнка: Онишко Эльвира Николаевна
Рождение ребёнка
18.03.1985
Дочь: Чумак Яна Владимировна
Мать ребёнка: Онишко Эльвира Николаевна
Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.2010
Барнаул
Причина смерти: инсульт