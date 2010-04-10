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Онишко Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1949

Дата смерти

10.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
20.01.1976

Сын: Онишко Денис Владимирович

Мать ребёнка: Онишко Эльвира Николаевна

Рождение ребёнка
18.03.1985

Дочь: Чумак Яна Владимировна

Мать ребёнка: Онишко Эльвира Николаевна

Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онишко Эльвира Николаевна

Смерть
10.04.2010
Барнаул
Причина смерти: инсульт
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