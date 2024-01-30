Гуряшина (Есева) Мария Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуряшина (Есева) Мария Давыдовна

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

08.02.1891

Дата смерти

10.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.01.1891
Покровская церковь г. Барнаул
Восприемники: Барнаульский мещанин Платон Разумников Есев и барнаульского мещанина Ефима Андреевича Власова жена Елена Осиповна
Рождение
08.02.1891

Отец: Есев Давыд Разумеевич

Мать: Есева Мария Самсоновна

Барнаул
Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Пугачева Зоя Петровна

Отец ребёнка: Гуряшин Петр Васильевич

Барнаул
Рождение ребёнка
18.04.1924

Сын: Гуряшин Борис Петрович

Отец ребёнка: Гуряшин Петр Васильевич

Барнаул
Рождение ребёнка
27.10.1926

Дочь: Пучкова Августа Петровна

Отец ребёнка: Гуряшин Петр Васильевич

Барнаул
Рождение ребёнка
03.11.1929

Дочь: Карпенко Галина Петровна

Отец ребёнка: Гуряшин Петр Васильевич

Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуряшин Петр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
шила на заказ одежду
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
10.04.1972
Барнаул
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