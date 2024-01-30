Гуряшина (Есева) Мария Давыдовна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения08.02.1891
Дата смерти10.04.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.01.1891
Покровская церковь г. Барнаул
Восприемники: Барнаульский мещанин Платон Разумников Есев и барнаульского мещанина Ефима Андреевича Власова жена Елена Осиповна
Рождение
08.02.1891
Отец: Есев Давыд Разумеевич
Мать: Есева Мария Самсоновна
Барнаул
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Пугачева Зоя Петровна
Отец ребёнка: Гуряшин Петр Васильевич
Барнаул
Рождение ребёнка
18.04.1924
Отец ребёнка: Гуряшин Петр Васильевич
Барнаул
Рождение ребёнка
27.10.1926
Дочь: Пучкова Августа Петровна
Отец ребёнка: Гуряшин Петр Васильевич
Барнаул
Рождение ребёнка
03.11.1929
Дочь: Карпенко Галина Петровна
Отец ребёнка: Гуряшин Петр Васильевич
Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шила на заказ одежду
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
10.04.1972
Барнаул